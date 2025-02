Bebê de 5 meses mobiliza força aérea no Espírito Santo; entenda

Uma criaça de de cinco meses foi picada por um escorpião nesta sexta-feira (21), no município de Montanha, no Espírito Santo.

Uma equipe do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (NOTAER) foi acionada para ajudar no socorro.

“Recebemos a informação de que a criança sofreu uma picada de escorpião e precisava ser transportada com agilidade e segurança do município de Montanha para Colatina. Mais uma vez o Tempo X Resposta foi primordial para salvar uma vida”, explica o NOTAER.

A criança foi resgatada com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

LEIA TAMBÉM: Previsão do tempo em Cachoeiro: não programe nada sem ler isso antes

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui