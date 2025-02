Bispo Samuel Ferreira: fiéis “invadem” web após morte da sua esposa

A morte da Bispa Keila Ferreira, esposa do Bispo Samuel Ferreira, mexeu com a comunidade evangélica. Fiéis, pastores e amigos usaram as redes sociais para prestar homenagens e enviar mensagens de apoio à família. A notícia pegou muitos de surpresa e gerou grande comoção.

Redes sociais se enchem de mensagens de apoio

Assim que a notícia se espalhou, seguidores da Assembleia de Deus Brás começaram a postar homenagens. O presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), pastor Silas Malafaia, escreveu: “Que o Deus Todo-Poderoso console o Bispo Samuel Ferreira e toda a sua família pela perda de sua estimada esposa, Bispa Keila.”

O pastor Adilson Santos também expressou seu sentimento: “Meus sentimentos a todos os familiares e amigos, e que o Eterno Deus console o coração de todos. Voltou para casa, foi promovida às mansões celestiais.”

Outro seguidor, Daniel, comentou: “Que Deus possa confortar a todos nesse momento tão difícil. Meus sentimentos aos amigos e familiares.”

Quem é o Bispo Samuel Ferreira?

Samuel Ferreira é um dos líderes mais conhecidos da Assembleia de Deus Brás, uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil. Ele segue o legado do pai, Manoel Ferreira, e tem grande influência tanto no meio religioso quanto no político.

Quantos filhos o Bispo Samuel Ferreira tem?

O Bispo Samuel Ferreira e a Bispa Keila Ferreira tiveram filhos, mas mantiveram a vida pessoal mais reservada. Mesmo assim, o casal sempre foi reconhecido pelo trabalho conjunto na igreja.

Qual é a igreja do Bispo Samuel Ferreira?

O Bispo Samuel Ferreira lidera a Assembleia de Deus Brás, uma das maiores ramificações da Assembleia de Deus no país. A igreja tem milhares de seguidores e uma forte presença em diversas cidades.

Qual o salário do Bispo Samuel Ferreira?

O salário de líderes religiosos como Samuel Ferreira não é divulgado oficialmente. No entanto, bispos de igrejas grandes geralmente recebem de acordo com doações e ofertas dos fiéis.

Homenagens à Bispa Keila Ferreira continuam

Desde que a notícia da morte da Bispa Keila Ferreira se espalhou, fiéis e amigos seguem prestando homenagens. As redes sociais estão cheias de mensagens de conforto e orações pela família.

O velório, portanto, acontecerá com a presença de familiares, amigos e membros da Assembleia de Deus Brás, que continuam unidos em oração pelo Bispo Samuel Ferreira.