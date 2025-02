Blocos farão esquenta de carnaval em Vila Velha neste fim de semana

À medida que o carnaval se aproxima, os bloquinhos já começam a aquecer os tambores pelos bairros de Vila Velha. Neste fim de semana, no sábado (15) e no domingo (16), dois blocos marcarão presença nos bairros São Torquato e Santa Mônica, das 13 às 19 horas.



Em São Torquato, o aquecimento ficará por conta do Bloco Tamo Junto, que se apresentará no sábado (15), na Rua Castro. Já em Santa Mônica, a festa será no bloco “Esquenta do Carnaval”, que fará o pré-carnaval no domingo (16), na Avenida Coqueiral.



Conforme a Portaria que regulamenta as atividades, os blocos durante o pré-carnaval não poderão desfilar nas ruas e deverão se restringir as áreas delimitadas, ou seja, ficarão em ponto fixo em uma única via.



Para garantir a segurança dos foliões, algumas vias serão temporariamente interditadas e serão liberadas no término dos eventos, às 19 horas. O pré-carnaval em Vila Velha acontecerá nos dias 15, 16, 22 e 23.



Segurança



A comandante da Guarda Municipal, Landa Marques, afirma que a Guarda estará atuando para que todos tenham um carnaval tranquilo.



“Foi realizado um planejamento para que tenhamos condições de trabalhar com os blocos autorizados. Tanto no pré-carnaval quanto no carnaval, a Guarda estará presente para garantir uma festa organizada e segura aos foliões canela-verde. Os bloquinhos que não foram cadastrados pela Comissão Municipal de Eventos (Comune) não terão permissão para sair. Nesses casos, a Guarda Municipal e a Polícia Militar vão impedir a aglomeração”, ressaltou.



Aquecimento dos blocos



Bloco Tamo Junto

Sábado – 15

Horário: das 13h às 19h

Local: Rua Castro, em São Torquato, em Vila Velha.



Bloco Esquenta do Carnaval

Domingo – 16

Horário: das 13h às 19h

Local: Av. Coqueiral, em Santa Mônica, Vila Velha.

