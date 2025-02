Boavista e Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Neste sábado (15), o Boavista recebe o Botafogo pelo Campeonato Carioca. O jogo vai acontecer no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema. A partida, que é válida pela 10ª rodada, terá início a partir das 19h (horário de Brasília). Contudo, onde assistir Boavista e Botafogo ao vivo?

O jogo será transmitido pelo Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Boavista só tem uma vitória no Campeonato Carioca. O alviverde acumula sete empates consecutivos e se quiser uma vaga na Taça Rio precisa vencer os confrontos finais.

Por sua vez, o Botafogo amarga duas derrotas consecutivas. A equipe, que continua em busca de um técnico definitivo, atualmente se encontra fora da zona de classificação para as semifinais. O alvinegro conta com 12 pontos na tabela.

