Capixabas encerram participação no Circuito Mundial de Bodyboarding

Em baterias muito disputadas e equilibradas, as capixabas Neymara Carvalho e Luna Hardman encerraram, nesta quinta-feira (13), a participação na categoria Profissional da primeira etapa do Circuito Mundial de Bobyboarding 2025.

Na Praia de Anza, na Taghazout Bay, em Agadir, no Marrocos, Luna, que é bicampeã mundial Pro Junior, garantiu vaga nas quartas de final com vitória, mas depois parou diante da portuguesa Joana Schenker. Neymara, pentacampeã mundial Profissional, não avançou para as quartas, terminando em terceiro lugar na primeira bateria do dia.

Depois de competirem juntas no Marrocos, mãe e filha seguem para campeonatos diferentes ainda neste mês de fevereiro. Neymara retorna ao Brasil e estará na primeira etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding, entre os dias 21 e 23, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Luna segue para o Havaí, para o Pipeline Bodyboarding Championship, a partir do dia 25. Neymara venceu em Pipeline em 2023, local que conta com uma das ondas mais perigosas do mundo.

O dia, no Marrocos, começou com a quinta fase da etapa. Neymara e Luna disputaram a mesma bateria em busca de um lugar nas quartas de final, ao lado de Soukaina Aghouali, do Marrocos. Luna em primeiro, com 10.25 pontos, e Soukaina em segundo, com 9.8, avançaram na competição. Neymara ficou em terceiro com 9.65 pontos.

“Eu não fiquei satisfeita com o julgamento das minhas ondas. Achei as notas bem baixas. Mas. competição é isso. Feliz pela Luna ter passado para as quartas”, afirmou Neymara, patrocinada pela ArcelorMittal e apoiada pelo Instituto Neymara Carvalho, pela Secretaria de Estado do Espírito Santo (Bolsa Atleta Capixaba) e pela Prefeitura de Vila Velha – Programa Bolsa Atleta.

Nas quartas, Luna voltou ao mar contra a portuguesa Joana Schenker, valendo vaga na semifinal. As duas se alternaram à frente, com Schenker vencendo por 11.95 pontos. Luna ficou com 11.1.

“O mar estava bem difícil. Dei o meu melhor, o que eu pude fazer. Estou feliz com a minha evolução nessa onda, conseguindo ter uma boa leitura dela. Agora, é treinar e focar na próximas competições. E se Deus quiser voltar para cá no ano que vem, em busca de um resultado melhor”, explicou Luna, patrocinada pela ArcelorMittal e BZ Pro Boards, apoiada pelo Instituto Neymara Carvalho e pela Secretaria de Estado do Espírito Santo (Bolsa Atleta Capixaba).

Luna iniciou a temporada na segunda colocação do ranking mundial Profissional da IBC (International Bodyboarding Corporation) e Neymara em sétimo lugar.

