Borussia x Sporting AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Nesta quarta-feira (19), às 14h45 (horário de Brasília), Borussia Dortmund e Sporting se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. Contudo, onde assistir Borussia x Sporting ao vivo?

A partida, que será realizada no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, contará com transmissão ao vivo e exclusiva da Max (streaming).

O Borussia Dortmund chega para o confronto após perder para o Bochum por 2 a 0, em jogo válido pela 22ª rodada da Bundesliga. Já na partida de ida dos playoffs da Champions League, a equipe alemã já deixou sua classificação bem encaminhada, vencendo o Sporting por 3 a 0, fora de casa.

Agora, o time português terá a difícil missão de reverter a goleada sofrida dentro de sua casa, porém, o Dortmund contará com o apoio de sua torcida, para garantir de vez a classificação. Em seu último jogo, o Sporting empatou com o Arouca, por 2 a 2, em confronto válido pela 22ª rodada da Liga Portugal.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy.

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Matheus Reis; Hjulmand, João Simões; Geovany Quenda, Francisco Trincão, Araújo; Gyökeres.

