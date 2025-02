Vasco vence o União Rondonópolis no ES e avança na Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira (18), União Rondonópolis e Vasco da Gama se enfrentaram no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, com o cruzmaltino levando a melhor, vencendo o jogo por 3 a 0 e avançando para 2ª fase da Copa do Brasil 2025.

Como foi o jogo?

O Vasco, como era esperado, começou melhor a partida, chegando a pressionar de forma constante seu adversário. Contudo, ao longo da primeira etapa, o jogo foi esfriando, o que resultou em vaias dos vascaínos capixabas presentes no Estádio Kleber Andrade, quando a equipe cruzmaltina estava indo para o vestiário.

No segundo tempo, com apenas dois minutos de jogo, Alex Teixera tocou para Vegetti, que dominou, fez o pivô e sofreu o pênalti. O próprio argentino foi para a bola, convertendo a cobrança. Mesmo com o gol, o clube carioca continuou apresentando muito menos do que se esperava, porém, após as entradas de Rayan e Payet, o jogo tomou outro rumo e, o Vasco voltou a pressionar a equipe de Mato Grosso.

O segundo gol do Vasco saiu aos 36 minutos, quando Payet fez bela jogada e entregou a bola para Rayan estufar a rede. Já o terceiro gol do cruzmaltino, veio dos pés de Hugo, após outra boa jogado do francês.

Próximo adversário na Copa do Brasil 2025

Agora, com a classificação, o Vasco espera o vencedor do confronto entre Barcelona-RO e Nova Iguaçu, que será realizado no dia 26 de fevereiro, às 20h, em local ainda não definido.

