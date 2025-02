Botafogo e Madureira duelam pelo Campeonato Carioca no Klebão

Mais uma vez, o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber uma partida do Campeonato Carioca. No domingo (9), enfrentam-se Botafogo e Madureira pela 9ª rodada, às 16h. Mas onde assistir o jogo de Botafogo e Madureira ao vivo?

Quem quiser acompanhar, a partida será transmitida pela Band e pelo Canal GOAT.

Após a vitória contra o Nova Iguaçu, o Fogão está, atualmente, em quarto lugar na competição.

Por outro lado, o Madureira vai em busca de um resultado melhor. A equipe está em 9º lugar, fora da zona de classificação para a Taça Rio.

Band (TV aberta)

Premiere (pay-per-view)

Canal GOAT (YouTube)

