Brás Zagotto poderá assumir Secretaria Municipal de Agricultura

O ex-presidente e atual vereador da Câmara de Cachoeiro de Itapemirim, Brás Zagotto (Podemos), foi convidado publicamente pelo prefeito Theodorico Ferraço (PP) para assumir a Secretaria Municipal de Agricultura. O convite foi feito durante coletiva de imprensa que tratou sobre a construção do Centro de Manutenção Urbana (CMU), na tarde desta sexta-feira (14).

Surpresa para o público presente

A declaração do prefeito pegou os presentes de surpresa. Durante o evento, Ferraço também reforçou a importância da presença feminina na Câmara, mencionando a saída da vereadora Renata Fório, que assumiu a Secretaria de Saúde do município.

Caso Zagotto aceite o convite, a primeira suplente do Podemos, Ednalva Marim, poderá assumir sua vaga no Legislativo municipal. O vereador agradeceu a proposta e afirmou que discutirá a decisão com a liderança do partido e com o presidente estadual da sigla, deputado Gilson Daniel.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Agricultura está sendo ocupada interinamente por Mauro César de Oliveira, que também é gestor da Secretaria de Transportes.

