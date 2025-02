Cachoeiro terá Núcleo de Apoio a crianças e jovens autistas; entenda

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, anunciou na manhã desta sexta-feira (13) a construção de uma unidade de apoio para atender crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O anúncio foi feito no auditório do Centro de Manutenção Urbana (CMU), no bairro São Geraldo, e contou com a participação de deputados estaduais, vereadores, secretários municipais, representantes da sociedade organizada e pais de crianças e jovens autistas.

Ferraço lembrou que se sensibilizou com a causa após conversar com pais de autistas. Isso fez com que a construção da unidade fosse incluída como uma meta no seu atual governo.

“Assim como fiz com a APAE, será uma questão de honra construir essa unidade para auxiliar nossas crianças que convivem com o Espectro Autista e com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Precisamos enxugar as lagrimas desses pais”, disse Ferraco, emocionado.

Comissão

Durante o encontro desta sexta foi instituida uma comissão composta por representantes da sociedade civil organizada e entidades públicas, que ficará responsável por tratar diretamente da implantação desse núcleo. “Temos alguns locais que começamos a analisar para abrigar essa escola. Na semana que vem, a comissão já vai escolher o local onde será construída a unidade. Na segunda-feira, incusive a comissão vai visitar a área onde seria construída a Vila Olímpica. A minha intenção é que todo esse projeto esteja pronto no dia 25 de Março, data da emancipação política de Cachoeiro “, destacou o prefeito.

Ferraço lembrou o drama enfrentado pelos pais e mães que, sem condições financeiras, tentam cuidar de seus filhos. “Os remédios e tratamentos são caríssimos. No entanto, não pode haver dificuldades para um administrador que tomou a decisão de realizar a obra. Vou bater na porta de todos os governos e instituições públicas e religiosas para que possam nos ajudar nessa grande missão”, disse.

Ferraço ainda frisou que essa é uma obra para a Saúde, para a Educação e para a Assistência Social. “Temos que ajudar esses pais e mães que as vezes esperam até um ano para conseguir medicamento na rede pública. Posso garantir a todos que a vida é mais importante que qualquer obra”, concluiu o prefeito.

Leia também: Mutirão beneficia engenheiros, geólogos e agrônomos no Sul do Estado