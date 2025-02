Brasília: Dalton Perim busca investimentos e parcerias para Venda Nova

O prefeito de Venda Nova do Imigrante, Dalton Perim (Republicanos), esteve em Brasília nesta semana para uma série de reuniões estratégicas em busca de investimentos e soluções para o município. Acompanhado do secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Ivanildo Almeida, ele participou de eventos e encontros com representantes do governo federal.

Captação de recursos

Na quarta-feira (12), Perim marcou presença no evento de prefeitos e gestores municipais, onde reforçou a necessidade de apoio para a situação de emergência enfrentada por Venda Nova. Em reuniões na Defesa Civil Nacional e no Gabinete da Presidência da República, ele tratou da captação de recursos para reconstrução e medidas preventivas, além de discutir investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o município.

Outro ponto de destaque foi a possibilidade de cessão ou doação do antigo prédio dos Correios para uso da administração municipal. Além disso, o prefeito esteve na Caixa Econômica Federal para debater convênios do programa Minha Casa, Minha Vida, ao lado de Jaderson Nogueira Braga, gerente de Assuntos Federativos da Presidência da República.

Fortalecimento do setor agrícola

Perim também participou de uma reunião na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados com o presidente do colegiado, o deputado federal capixaba Evair de Melo. No encontro, foram discutidos novos recursos para fortalecer o setor agrícola de Venda Nova.

Durante a intensa agenda, o prefeito ainda teve um encontro informal com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ampliando o diálogo com lideranças políticas nacionais.

Com essas movimentações em Brasília, Dalton Perim busca consolidar novas parcerias e garantir mais investimentos para o desenvolvimento de Venda Nova do Imigrante.

