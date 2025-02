Câmara de Ibatiba cria novos cargos e aumenta salários de servidores

A Câmara Municipal de Ibatiba, localizada na região do Caparaó capixaba, aprovou, na última segunda-feira (10), a criação de novos cargos administrativos e o reajuste salarial dos servidores efetivos da Casa. A medida, no entanto, não contempla aumento nos vencimentos dos vereadores.

Criação de cargos e impacto financeiro

Com a reestruturação administrativa, foram criados oito cargos comissionados: diretor legislativo, diretor administrativo, controlador-geral, diretor de relações públicas, chefe de gabinete, assessor parlamentar, assistente legislativo e assistente administrativo.

De acordo com o Projeto de Lei aprovado, a ampliação da estrutura administrativa resultará em um aumento mensal de aproximadamente R$ 19 mil na folha de pagamento, totalizando um acréscimo anual de cerca de R$ 303,2 mil. Com essa reestruturação, a despesa total com pessoal na Câmara poderá atingir R$ 2,3 milhões ao ano, representando um percentual de 1,75% da receita municipal. Esse índice está bem abaixo do limite de 6% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Votação e divergências

A sessão foi marcada por divergências entre os parlamentares, pois a proposta vinculava dois temas distintos em um único Projeto de Lei: a criação de cargos e o reajuste salarial dos servidores efetivos.

Votos favoráveis à criação dos cargos:

Marcus Rodrigo Amorim Florindo

Victor Willian Silveira

Lucimar V. do Carmo (Pelé)

Ivanito Barbosa de Oliveira

Jadson Alves De Freitas Moreno

Jorcy Miranda Sangi

Robervânia Aparecida Da Silva Faé

Sidimar Souza Da Silva

Voto contra:

Fernando Vieira de Souza

Marli Tiengo do Carmo Faria

Wesley Andrade Costa

A aprovação do projeto representa uma reestruturação significativa na gestão administrativa da Câmara de Ibatiba, mas também levanta debates sobre a necessidade e o impacto financeiro da criação dos novos cargos. A decisão segue repercutindo entre a população e a classe política do município.

