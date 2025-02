Brest x PSG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Começam as emoções dos playoffs da Champions League. Nesta terça (11), Brest e Paris Saint-Germain se encaram em busca de uma vaga às oitavas de final. Esse primeiro confronto acontece no Estádio de Roudourou, em Guingamp, na França, às 14h45 (horário de Brasília). Mas, onde assistir Brest e PSG ao vivo?

Os torcedores poderão curtir Brest e PSG pela transmissão da TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Como chegam Brest e PSG?

Apesar de viver um bom momento no Campeonato Francês e na Copa da França, os torcedores do Brest esperam que o time se recupere no torneio continental. Nas duas últimas rodadas, foram duas derrotas para Shakhtar Donetsk e Real Madrid.

Já o PSG chega empolgado. Os Les Parisiens lideram a Ligue 1 e defende uma invencibilidade de 16 partidas (12 vitórias e quatro empates).

Onde assistir Brest e PSG ao vivo?

TNT (TV fechada)

Max (streaming)

Escalações

Brest – técnico Éric Roy

Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly e Haidara; Camara, Magnetti e Lees-Melou; Faivre, Sima e Ajorque.

– técnico Éric Roy Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly e Haidara; Camara, Magnetti e Lees-Melou; Faivre, Sima e Ajorque. PSG – Luis Enrique

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves; Dembélé, Barcola e Kvaratskhelia.

