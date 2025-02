Paixão eternizada: torcedor cria site em homenagem ao Cachoeiro FC

O que explica o amor por um clube de futebol? O esporte capaz de produzir emoções quase indescritíveis pode, então, superar até mesmo a força do tempo? Aparentemente, sim.

É o que conta a história de amor de Lucimar Mendes Machado pelo Cachoeiro F.C, eternizada pela criação de um site de homenagem ao clube.

Muito antes de produzir o site, porém, Lucimar afirma que o amor pelo Fidalgo foi uma das principais herança que ganhou de seu pai, Mário Machado.

“Eu cresci ao lado do campo do Cachoeiro, minha infância me traz lembranças muito queridas. Eu acompanhei os jogos ao lado do meu pai e o Cachoeiro conquistou meu coração completamente”, salienta.

Jogos marcantes

Fonte: Divulgação | www.cachoeirofc.com.br

Apaixonado pelas cores branca e vermelha do Cachoeiro, Lucimar conta que os jogos mais marcantes do Fidalgo fortaleceram, ainda mais, o amor pelo clube. O título do Campeonato Sulino e do Campeonato Capixaba – série B, por exemplo, foram os responsáveis por fundamentar o apreço pelo time.

“Para um garoto que cresceu acompanhando as partidas, viajando com o pai e vendo os desafios, ver o meu time do coração conquistando esses títulos significativos foi muito especial. São lembranças que marcaram meu coração e que me fazem ter fé em um futuro brilhante”, idealiza.

Além desses jogos, Lucimar relembra, ainda, a participação do Cachoeiro, na Copa do Brasil, em 2001. Na ocasião, o time perdeu para o Fluminense, por 2 a 1, mas apresentou uma atitude competitiva que encheu o coração dos torcedores de orgulho.

Como surgiu a ideia do site?

Diante de tantas boas memórias, bons momentos vividos e com esperança do que o futuro reserva, Lucimar conta sobre a necessidade que sentiu em tornar esse amor conhecido e eternizado.

“A história do clube foi o grande atrativo. Com isso, comecei a desenvolver o interesse de levantar um acervo com o desejo de mostrar a grandeza do clube. A partir do ano 2000, quando Cachoeiro volta para a divisão principal capixaba, iniciei o levantamento de informações que, hoje, estão disponíveis no site”, explica.

Além de ser uma fonte de informação sobre o alvirrubro, Lucimar acredita que o site também servirá como uma ferramenta para atrair novos admiradores.

“Precisamos resgatar o futebol cachoeirense; reestabelecer a rivalidade com o Estrela do Norte e mostrar para as novas gerações que o futebol do Espírito Santo é atrativo e lindo”, reforça.

O www.cachoeirofc.com.br possui um extenso acervo com fotos, relatos e notícias sobre o alvirrubro. Além disso, no espaço é possível ler sobre a história do Cachoeiro Futebol e conhecer os responsáveis pela existência e conquistas do clube.

Cachoeiro FC de volta?

Fonte: Reprodução | www.cachoeirofc.com.br | Time de 1981

Cachoeiro Futebol Clube está se estruturando para voltar a competir depois de dez anos de inatividade. O clube luta para retornar às competições profissionais. Para isso, o primeiro time capixaba campeão estadual conta com o trabalho de uma força-tarefa de instituições do Espírito Santo e a formação de uma diretoria para tornar o sonho real.

“O Cachoeiro precisa voltar. Pelo bem do futebol cachoeirense e capixaba. Assim como eu fui influenciado por meu pai, é preciso que as novas gerações conheçam e se apaixonem pelos times que tanto nos trouxeram alegrias”, enfatiza Lucimar.

