‘Bridget Jones’ chega aos cinemas de Cachoeiro; confira a programação

Em Bridget Jones: Louca pelo Garoto acompanhamos a vida da mãe solteira e viúva de Bridget (Renée Zellweger) depois que seu marido Mark (Colin Firth) faleceu. Vivendo nesse limbo entre o luto e a vontade de seguir em frente, Bridget pensa em voltar a namorar, encorajada por seus amigos fiéis, sua ginecologista Dra. Rawlings (Emma Thompson) e até mesmo seu antigo amor, e agora amigo, Daniel Cleaver (Hugh Grant).

De volta na pista, Bridget entra nos aplicativos de namoro e precisa conciliar seu trabalho, vida amorosa e obrigações domésticas e maternas, enquanto também enfrenta a legião de mães perfeitas da escola, lida com a saudade que Billy sente do pai e vive situações constrangedores (e potencialmente atraentes) com o professor de ciências das crianças Mr. Wallaker (Chiwetel Ejiofor).

Confira a programação completa

Cine Unimed

Sala 01

Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa

Sábado e Domingo – 13h50 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Sonic 3: O filme (2D)

Todos os Dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Ainda Estou Aqui

Todos os Dias – 18H15 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Lobisomen (2D)

Todos os Dias – 21h (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Sala 02

Acompanhante Perfeita (2D)

Sábado e Domingo – 13h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Capitão América: Admirável Mundo Novo 3D

Todos os Dias – 15h30 // 18h10 // 20H45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Sala 03

Dragon Ball Daima 2D

Sábado e Domingo – 14h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Bridget Jones: Louca Pelo Garoto 2D

Todos os dias – 16H15 // 18h40 // 21h (DUBLADO)

Sala 04

O Auto da Compadecida 2 (2D)

Sábado e Domingo – 13h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Moana 2 – (2D)

Todos os dias – 16h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Mufasa – O Rei Leão (2D)

Todos os dias – 17h50 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Capitão América: Admirável Mundo Novo 2D

Todos os dias – 20h15 (LEGENDADO)

Cine Ritz Perim

Sala 01

Chico Bento e a Goiabeira ‘Maraviosa’ (2D)

Sábado e Domingo 14h (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Dragon Ball Daima (2D)

Todos os Dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Mufasa – O Rei Leão (2D)

Todos os Dias – 18h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Acompanhante Perfeita (2D)

Todos os Dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Sala 02

Moana 2 (2D)

Sábado e Domingo – 13h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Capitão América: Admirável Mundo Novo 3D

Todos os Dias – 15h30 // 18h10 // 20h45 (DUBLADO)

Sala 03

Sonic 3: O Filme (2D)

Sábado e Domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Bridget Jones: Louca Pelo Garoto 2D

Todos os dias – 16h15 // 18h40 // 21h (DUBLADO)

