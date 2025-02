Cachoeiro: aposta do bairro Aeroporto fatura “bolada” na Mega-Sena

O sorteio da Mega-Sena 2833 foi realizado nesta terça-feira (22), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Dessa vez, as dezenas sorteadas foram: 01, 03, 13, 16, 36 e 56. Como resultado, um apostador do Rio de Janeiro levou o prêmio principal.

Quem Ganhou e Quanto Levou

Dessa vez, apenas uma aposta acertou todas as seis dezenas e garantiu o prêmio de R$ 131.361.519,85. Além disso, outras 205 apostas acertaram cinco números, recebendo R$ 35.629,31 cada uma. Da mesma forma, 11.347 apostas levaram R$ 919,56 ao acertarem quatro números.

Sorte na Loteria Aeroporto, no Espírito Santo

Por outro lado, entre os ganhadores da quina, um bolão feito na Loteria Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim (ES), se destacou. Assim, com 19 cotas, o grupo faturou um prêmio total de R$ 106.887,92, mostrando que apostas coletivas podem ser vantajosas.

Quando Será o Próximo Sorteio?

Agora, os apostadores já se preparam para o próximo concurso da Mega-Sena. O sorteio de número 2834 acontece na quinta-feira (27) e o prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões. Portanto, quem quiser participar pode apostar até as 19h do dia do sorteio, tanto em casas lotéricas quanto no site oficial da Caixa.

Como Fazer sua Aposta?

Para jogar, basta escolher de 6 a 20 números, entre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 5,00. No entanto, quanto mais números forem escolhidos, maiores serão as chances de ganhar.

Quais as Probabilidades de Ganhar?

Para se ter uma ideia, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. Por isso, muitos jogadores preferem optar por bolões, que aumentam as chances de premiação, embora dividam o valor do prêmio entre os participantes.

Como Funciona o Bolão da Mega-Sena?

Aliás, apostar em grupo pode ser uma excelente alternativa para quem deseja aumentar as probabilidades de vitória. O bolão da Mega-Sena tem aposta mínima de R$ 15,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00. Dessa forma, vários jogadores podem se unir para tentar a sorte juntos.

Como Resgatar o Prêmio?

Depois do sorteio, quem ganha precisa ficar atento aos prazos. Os prêmios podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Entretanto, para valores acima de R$ 2.259,20, o resgate deve ser feito apenas em agências bancárias. Além disso, é necessário apresentar o bilhete premiado e um documento de identidade.

Evite Perder Seu Prêmio

É essencial conferir os números e guardar o bilhete em local seguro. Afinal, os prêmios têm um prazo de 90 dias para serem resgatados. Caso contrário, os valores são repassados ao Tesouro Nacional e utilizados em programas educacionais do governo.

Mega-Sena 2833: Mais um Sorteio Histórico

A Mega-Sena 2833 transformou a vida de um apostador do Rio de Janeiro e ainda trouxe sorte para um grupo em Cachoeiro de Itapemirim. Agora, com o próximo sorteio chegando, muitos já começam a sonhar com o prêmio milionário.