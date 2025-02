Cachoeiro: avenidas recebem ações recreativas neste domingo (23)

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim promoverá mais uma edição do evento “Avenida de Lazer”, com atividades recreativas para toda a família em dois locais diferentes da cidade.

Uma das áreas destinadas à recreação será na Beira Rio, próximo à Praça de Fátima. Das 6h30 às 10h30, o espaço contará com brinquedos funcionais, ações voltadas para o lazer e um passeio ciclístico temático de Carnaval, com saída programada para as 7h. Para participar, basta levar sua bicicleta e aproveitar o momento.

O segundo ponto de lazer será no início da Avenida José Félix Cheim, a conhecida Linha Vermelha, no IBC. Das 8h às 10h30, os participantes poderão desfrutar de diversas atividades sob a orientação de professores de Educação Física, promovendo bem-estar e integração social.

As famílias também são convidadas a levar seus próprios meios de diversão, como carrinhos de bebê, patinetes, bicicletas, patins e carros de pedal. Para garantir a segurança de todos, o trânsito será interrompido nos dois trechos durante o evento.

De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodolpho Maia, as edições semanais do projeto, realizadas desde janeiro, têm sido um sucesso. “As famílias estão participando ativamente, deixando de lado os celulares e valorizando o tempo juntos. O convívio entre pais e filhos, aliado à brincadeira saudável, faz toda a diferença. Vale muito a pena aproveitar”, destacou.

Além das atividades já previstas, a edição deste domingo contará com uma atração especial: o 1° CarnaPet, que acontecerá na Praça de Fátima. O evento promete momentos únicos para os amantes de pets, tornando o dia ainda mais divertido para toda a família.

