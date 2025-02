Cachoeiro busca parcerias em mobilidade e infraestrutura com a Sedurb

O prefeito em exercício de Cachoeiro de Itapemirim, Júnior Corrêa, se encontrou nesta quarta-feira (5) com o secretário estadual de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Aurélio Soares, para debater importantes melhorias para o município.

Durante a reunião, diversos temas relevantes para o desenvolvimento da cidade foram abordados, com destaque para a intervenção no trevo do bairro IBC, que visa melhorar o trânsito, especialmente em horários de pico, e as possíveis ações para revitalizar o Parque da Ilha da Luz e o Parque de Exposição de Cachoeiro.

O trevo do bairro IBC é uma área de grande movimentação e que enfrenta problemas constantes de congestionamento, afetando a mobilidade urbana e causando transtornos aos moradores e motoristas. A proposta de intervenção tem como objetivo otimizar o tráfego e trazer mais segurança para quem circula pela região.

Além disso, a revitalização do Parque da Ilha da Luz, um dos pontos de lazer mais importantes da cidade, também foi discutida, com a intenção de torná-lo realidade. As melhorias no Parque de Exposição também foram mencionadas, visando fortalecer eventos e atrair mais investimentos para o município.

Em relação a esses avanços, o prefeito Júnior Corrêa destacou a importância das parcerias com o governo estadual para promover o desenvolvimento de Cachoeiro.

“Esta reunião com o secretário Marcos Aurélio Soares é um passo importante para garantir que Cachoeiro continue avançando. Sabemos dos desafios que o nosso município enfrenta, especialmente no que diz respeito ao trânsito e à infraestrutura urbana, e é fundamental trabalharmos em conjunto com o governo estadual para encontrar soluções eficazes. A intervenção no trevo do IBC, as melhorias no Parque da Ilha da Luz e no Parque de Exposição são apenas o começo de um trabalho que visa melhorar a qualidade de vida dos cachoeirenses e fortalecer a nossa cidade como um polo de desenvolvimento regional”, afirmou Júnior Corrêa.

A reunião marca mais um passo do compromisso contínuo da gestão atual com o progresso de Cachoeiro e a busca por parcerias que resultem em benefícios diretos para a população.

Leia também: Sedu abre inscrições para cursos gratuitos em Cachoeiro