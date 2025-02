Cachoeiro: CadÚnico passará por manutenção e melhorias no sistema

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) informa que, a partir desta sexta-feira (28) até o dia 16 de março, o Cadastro Único estará em processo de manutenção técnica. Este processo visa o aprimoramento do sistema.

Durante esse período, não será possível emitir espelho do cadastro, consultar composição familiar ou acessar os dados do Cadastro Único.

No entanto, o atendimento continuará ocorrendo normalmente. As atualizações e novas inclusões cadastrais serão realizadas por meio de formulários físicos ou pelo aplicativo em modo offline. Estes dados serão inseridos no sistema apenas após o dia 17 de março, quando a nova plataforma do Cadastro Único entrará em funcionamento.

A partir dessa data, todas as inclusões e atualizações realizadas durante o período de manutenção serão finalizadas e o atendimento voltará ao fluxo normal.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim reforça que essas melhorias visam proporcionar um sistema mais eficiente e seguro para os cidadãos.