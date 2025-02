Cachoeiro: caminhões de empresa de lixo são destruídos em incêndio

Ao menos dez veículos foram danificados após incêndio que ocorreu, neste domingo (23), na empresa Corpus, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapmeirim.

A empresa, contratada pela Prefeitura de Cachoeiro para a realização da coleta de lixo na cidade, informou, por meio de nota, que o serviço não será comprometido.

“A empresa irá apurar o ocorrido. Acredita-se que o foco do incêndio tenha sido um dos veículos compactadores que se encontrava parado para manutenção. A Corpus ressalta o seu compromisso com a cidade e assegura aos munícipes que o serviço de coleta domiciliar será realizado normalmente nesta segunda-feira (24)”, informou.

As chamas começaram por volta das 7h30 da manhã. A situação foi controlada com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Não houve feridos, somente danos materiais.

