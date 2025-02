Cachoeiro: coleta de lixo não será prejudicada após incêndio

Apesar do incêndio, que destruiu ao menos dez veículos, neste domingo (23), a empresa responsável pela coleta de lixo em Cachoeiro de Itapemirim informou que o serviço não será prejudicado.

“A Corpus ressalta o seu compromisso com a cidade e assegura aos munícipes que o serviço de coleta domiciliar será realizado normalmente nesta segunda-feira (24)”, disse por meio de nota.

A empresa ainda destaca que irá apurar o ocorrido. A suspeita é de que o foco do incêndio tenha sido um dos veículos compactadores que se encontrava parado para manutenção.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para a ocorrência de incêndio no bairro Aeroporto. No local, os bombeiros constataram que o incêndio atingiu caminhões, dentro da área da empresa.

“Inicialmente, o fogo atingiu um caminhão recolhedor de lixo e outros dois que estavam estacionados ao lado. Os bombeiros iniciaram o combate com uso de água e espuma, entretanto, tanques de combustível se romperam, espalhando o incêndio para outros veículos. Reforços foram acionados e as chamas foram controladas. Ocorrência encerrada às 10h50, sem feridos”, informou os militares.

