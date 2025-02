Cachoeiro: dança e teatro gratuitos em frente ao Teatro Rubem Braga

Cachoeiro de Itapemirim está recebendo, nesta semana, espetáculos de dança e teatro gratuitos. Até sábado (15), entre 18h e 20h, serão realizadas apresentações na rua, em frente ao Teatro Municipal Rubem Braga. Domingo (16), elas acontecerão na Praça de Fátima, a partir das 9h30.

A ação é uma realização da Palmas Produções e do Coletivo Surto Cênico, contemplados pelo Edital Funcultura, que tem como objetivos a formação, o fomento a criação, a produção e a distribuição de produtos e serviços que usem o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual como principais recursos produtivos no Espírito Santo.

Dos espetáculos, cinco são de dança e cinco de teatro. A classificação de todos é livre e podem ser prestigiados por famílias, independentemente da idade, pois abordam temáticas diversas, incluindo comédias, conteúdos infantis, dança, entre outros.

Confira a programação dos próximos dias:

Sexta (14)

– 18h – “Tudo nosso, nada deles!” – $Lum Crew – Cachoeiro (dança urbana)

– 19h– “De Baixo da Ponte” – Lab. Epicentro – Cachoeiro (teatro/adulto)

Sábado (15)

– A nova roupa do Imperador – Gota pó e poeira – Guaçuí (teatro/comédia)

Domingo (16):

– 9h30 – “A refeição” – Cia tramo de teatro – Jundiaí/SP (palhaçaria/infantil)

– 10h – “A Charanga dos Proscritos” – Boyashas – Itapemirim (teatro/comédia)

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui