Cachoeiro debate política de drogas e redução de danos

O Centro de Atenção e Acolhimento Integral sobre Drogas (CAAD) Cachoeiro, realiza, nesta quarta-feira (12), às 13h, a 14ª Reunião Ampliada de Rede com o tema “Estratégias de cuidado na redução de danos: a perspectiva de profissionais e acolhidos”.

O evento ocorrerá em Cachoeiro de Itapemirim, na Faculdade América, próximo ao Cachoeiro Business Center, e terá a participação de especialistas da área médica e acolhidos atendidos pelo CAAD do município. Inscrições gratuitas no link: encurtador.com.br/vpm0j. Na ocasião, haverá palestras com os médicos Matheus Guimarães e Lacy Ramos Júnior.

Dr. Matheus Guimarães Dr. Lacy Ramos Júnior

Segundo a equipe do CAAD Cachoeiro, a expectativa é que o evento promova um espaço onde profissionais da saúde, acolhidos e familiares possam compartilhar experiências e ampliar seus conhecimentos sobre a temática.

“A ideia é fortalecer a rede de apoio e aperfeiçoar o atendimento. Além disso, sensibilizar os profissionais para uma abordagem mais humanizada, focada na redução de danos como estratégia de cuidado contínuo e respeitoso ao processo de cada indivíduo. Esperamos também que os acolhidos se sintam mais ouvidos e valorizados, com suas experiências reconhecidas como parte fundamental no processo de tratamento”, ressalta o coordenador do CAAD Cachoeiro, Robert Miranda.

Redução de danos

A estratégia de redução de danos é uma abordagem que tem como objetivo diminuir os efeitos negativos do uso de substâncias psicoativas nos atendidos. A abordagem pode incluir a substituição de substâncias mais prejudiciais por alternativas menos danosas, além de promover o uso mais consciente, com orientações sobre a quantidade segura e os riscos envolvidos.

A prática cotidiana da estratégia de redução de danos na Rede de Apoio pode melhorar a qualidade de vida das pessoas com problemas relacionados à drogadição, pois o método respeita as decisões e a autonomia dos indivíduos durante os cuidados.

É essencial realizar ações como a Reunião Ampliada de Rede, para que a abordagem seja vista como um meio de cuidado contínuo e adaptável. E assim, superar barreiras como o estigma, resistência e dificuldade de aceitação por parte dos profissionais, a partir de treinamentos e formações que possibilitem a compreensão dos benefícios e a troca de experiência profissional para a aplicação deste mecanismo em diferentes contextos.

Serviço

Data: 12 de fevereiro

Horário: 13h às 17h

Local: Auditório da Faculdade América

Endereço: Cachoeiro Business Center – Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, 165 – Waldir Furtado Amorim (BNH de Baixo), Cachoeiro de Itapemirim