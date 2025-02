Cachoeiro e Caparaó não marcam presença na posse de Victor na SETUR

A cerimônia de posse do novo secretário de Estado do Turismo do Espírito Santo, Victor Coelho (PSB), realizada nesta segunda-feira (17) no Palácio Anchieta, em Vitória, chamou atenção por uma ausência notável: nenhum representante de Cachoeiro de Itapemirim ou da região do Caparaó compareceu ao evento.

Sem representatividade

O ato solene contou com a presença do governador Renato Casagrande (PSB), do vice Ricardo Ferraço (MDB) e de outras autoridades estaduais. No entanto, o prefeito de Cachoeiro, Theodorico Ferraço (PP), e o vice, Júnior Correia (NOVO), não estiveram presentes nem enviaram representantes.

A ausência também se estendeu aos gestores municipais do Caparaó. Prefeitos, vices e secretários da região não marcaram presença, incluindo o presidente do Consórcio do Caparaó e prefeito de Muniz Freire, Dito Silva (PSB).

Pauta do turismo

O cenário levanta questionamentos sobre o compromisso dessas lideranças com a pauta do turismo, especialmente em um momento em que o governo estadual reforça estratégias para impulsionar o setor como motor da economia regional.

