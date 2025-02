Cachoeiro: encontro reforça políticas para a Infância e Juventude

A equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro de Itapemirim esteve reunida na última semana com o Ministério Público, representado pelo promotor Paulo Sérgio Moreira Nóbrega, da Vara da Infância e Juventude. O encontro teve como principal objetivo alinhar e fortalecer os serviços prestados no município, garantindo mais eficiência e qualidade no atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias.

A reunião representou uma parceria fundamental entre a Prefeitura de Cachoeiro e o Ministério Público, unindo esforços para aprimorar as políticas públicas voltadas à proteção e ao desenvolvimento das novas gerações. A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Norma Ayub, destacou a importância desse diálogo e reforçou o compromisso da gestão municipal com a causa.

“Fomos muito bem recebidos pelo promotor, que compartilha da mesma preocupação com a garantia de direitos e oportunidades para nossas crianças e jovens. Esse encontro reforça nossa dedicação em promover serviços mais estruturados e eficazes, por meio de uma colaboração ativa entre os órgãos públicos”, ressaltou a secretária.

A Prefeitura de Cachoeiro segue firme no compromisso de desenvolver políticas públicas que assegurem melhores condições de vida para a população, especialmente para aqueles em situação de maior vulnerabilidade. A parceria estabelecida com o Ministério Público é um importante passo para consolidar a eficiência dos serviços prestados e garantir um futuro mais digno e promissor para a infância e juventude cachoeirense.

