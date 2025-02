Paróquias acolhem os seminaristas de Cachoeiro para o Ano Missionário

Ao terceiro ano de filosofia, os seminaristas da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim fazem a experiência do Ano Missionária.

Neste ano de 2025 são três os seminaristas que aprofundam e vivenciam nas comunidades paroquiais a experiência prática e organizada da missão em preparação as ordens sacras: João Lucas Nunes de Almeida, na Paróquia São José, em São José do Calçado; Ronieli Bianque Almeida, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Itaipava (Itapemirim); e Danilo Andrade, na Paróquia São José, em Mimoso do Sul.

A partir do Ano Missionário os seminaristas passam a participar das atividades missionárias: visitas pastorais, participação em movimentos apostólicos, visita aos fiéis enfermos. Sempre aos finais de semana, uma vez que os estudos continuam durante a semana.

O Ano Missionário compõe o plano de formação Inicial dos Seminários diocesanos de Cachoeiro de Itapemirim e prevê no processo formativo um período de preparação prática e sistemática no campo da ação evangelizadora missionária. O objetivo é favorecer ao seminarista concentrar-se no seu processo de maturação para o pastoreio e a missão.

Entre outros pontos, o Ano Missionário inclui uma experiência pastoral paroquial, no período de um ano. “Durante o primeiro momento, como seminarista, o Ano Missionário será vivenciado em uma paróquia no período de um ano e, dentro desse período, também participará de eventos diocesanos e encontros regionais e nacionais. Em resumo, eles atuam diretamente nas necessidades de cada paróquia que foi destinado”, explicou, por nota, o Seminário Diocesano. Por motivo da pandemia, por três anos, a experiência missionária precisou ser ajustada, mas atualmente ocorre normalmente.

Leia também: Cachoeiro: Saúde apresenta resultados do 3º quadrimestre de 2024