Cachoeiro: inscrições abertas para a Temporada de Areia 2025

As inscrições para a Temporada de Areia 2025, tradicional competição organizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro, foram abertas nesta quarta-feira (26).

As duplas e equipes interessadas já podem se inscrever para as seguintes modalidades: beach soccer masculino, voleibol masculino e feminino, futevôlei masculino, beach tênis masculino e feminino.

Nesse sentido, para realizar a inscrição os interessados devem acessar os links no final da matéria. As vagas são limitadas.

As competições começam no dia 12 de março e seguem até o dia 30. Todos os jogos serão disputados na Quadra de Areia do bairro Amarelo. “A Temporada de Areia, a cada ano, eleva o nível dos competidores, mostrando que os esportes de areia também têm sua vez em nosso município. Tenho certeza que quem for acompanhar os jogos, irá ver disputas de excelente nível técnico”, afirma Rodolpho Maia, secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.

Confira abaixo as datas da competição de cada modalidade:

Modalidades:

Beach Soccer Masc.: 12 à 14, 17 à 21 e 24 de março

Beach Tênis e Voleibol Masc..: 22 e 23 de março

Futevôlei Masc.: 26, 27 e 28 de março

Beach Tênis e Vôlei Fem : 29 e 30 de março

Faça a inscrição de sua equipe:

Beach Soccer Masculino:

https://forms.gle/c14eoVgcAobC3QUc8

https://forms.gle/c14eoVgcAobC3QUc8 Beach Tênis Feminino:

https://forms.gle/uT399pHPJiVXeVgF6

https://forms.gle/uT399pHPJiVXeVgF6 Beach Tênis Masculino:

https://forms.gle/rGap7ur7ocVNpe2a9

https://forms.gle/rGap7ur7ocVNpe2a9 Voleibol Masculino: https://forms.gle/UhdETmFHs9hS1p9A8

Voleibol Feminino: https://forms.gle/odqE7JTC2Gpq3GGSA

Futevôlei Masculino:

https://forms.gle/3RUDTNgjiggCSsRS7

Para mais informações, entre em contato com a Semesp pelo telefone (28) 99976-3762.