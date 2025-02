Cachoeiro: inscrições para Corrida da Mulher começam na segunda (10)

As mulheres que gostam de correr já podem se preparar. As inscrições para a 8ª Corrida da Mulher, serão abertas nesta segunda-feira (10), no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro,es,gov.br).

A corrida é uma realização da Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, e faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, da Prefeitura Municipal. Serão ofertadas 300 vagas exclusivas para mulheres com mais de 18 anos. Nesse sentido, as inscrições ficarão abertas até 17 de fevereiro ou até que todas as vagas sejam preenchidas.

“Essa prova já virou tradição em Cachoeiro. Temos uma participação excelente de nossas atletas, mostrando a força do evento. E essa é uma ótima oportunidade de valorizar o Dia Internacional da Mulher através de um evento esportivo, oferecendo oportunidade de lazer para as cachoeirenses”, destaca Rodolpho Maia, secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida.

O percurso será de 6 km e todas as atletas que completarem a prova receberão medalhas de participação. As camisas da corrida serão entregues em data e horário ainda a serem definidos. Para a retirada é necessário levar um pacote de fralda geriátrica G, GG ou XG.

A prova será realizada no dia 9 de março (domingo), com concentração, largada e chegada na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio. O evento acontece a partir das 7h. Para mais informações, basta ligar para o telefone (28) 9 9976 3762.

Trajeto da corrida

Avenida Beira Rio, Rua Joaquim Vieira, Rua Bernardo Horta, Linha Vermelha, Rua Coronel Francisco Braga, Ponte de Ferro, Rua Alziro Viana, Avenida Pinheiro Júnior, Ponte Carim Tanure, Rua Siqueira Lima, Avenida Beira Rio, Ponte da Ilha da Luz, Rua Samuel Levi, Avenida Pinheiro Júnior, Ponte Carim Tanure e Rua Siqueira Lima e chegada na Praça de Fátima.