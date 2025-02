Cachoeiro intensifica fiscalização contra uso de descargas barulhentas

Na noite desta quinta-feira (6), uma força-tarefa realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM), agentes municipais de trânsito e a Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim executou a Operação Cadron, com o intuito de reforçar a segurança pública e garantir o cumprimento das leis de trânsito.

A principal missão da operação foi coibir o uso irregular de motocicletas com descargas barulhentas, cujos níveis de emissão de ruídos ultrapassam os limites permitidos por lei.

Durante a ação, as equipes realizaram abordagens em diversos pontos estratégicos, como o Km 90 e a Linha Vermelha, com o objetivo de prevenir infrações, como o uso de veículos que geram poluição sonora, comprometendo a tranquilidade e o bem-estar da população. Além disso, a operação visou assegurar que as leis de trânsito sejam cumpridas de forma rigorosa, promovendo mais segurança e ordem nas ruas da cidade.

Operação Cadron

O secretário de Segurança e Trânsito de Cachoeiro, Clayton Siqueira, destacou a importância da operação para a melhoria da qualidade de vida no município. “A Operação Cadron é mais uma ação que reafirma nosso compromisso em garantir um trânsito mais seguro e uma cidade mais tranquila. O uso de motocicletas com descargas irregulares é uma preocupação, pois o ruído excessivo afeta a qualidade de vida e pode gerar riscos para a segurança de todos. Estamos aqui para coibir essa prática e garantir o respeito às normas de trânsito”, afirmou Siqueira.

A operação foi elogiada pela população, que tem enfrentado, cada vez mais, o incômodo gerado por motocicletas com sistemas de escape irregulares. As autoridades de segurança reforçam que ações como essa são necessárias para combater infrações que perturbam o bem-estar público. Além disso promove a conscientização sobre os direitos e deveres dos cidadãos no trânsito.

A recomendação das autoridades é que a população continue colaborando com as operações, respeitando as normas de trânsito e garantindo um ambiente mais seguro e harmonioso para todos. A Operação Cadron é mais um exemplo do esforço contínuo das forças de segurança de Cachoeiro para combater irregularidades e promover a paz e a ordem no município.

A Prefeitura de Cachoeiro e as forças de segurança ressaltam que novas operações como essa continuarão sendo realizadas, com o objetivo de manter a cidade cada vez mais tranquila e segura para todos.

