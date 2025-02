Cachoeiro: mais de 20 mil alunos voltam às aulas nas escolas municipais

O novo ano letivo das escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim começou nesta quarta-feira (5). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), mais de 20 mil estudantes voltaram às salas de aulas.

Pela manhã, a secretária municipal de Educação, Celeida Chamão, esteve nas escolas “Inah Werneck”, “Aurora Estelita Herkenhoff” e “Sandra Vargas” para conceder as boas-vindas aos estudantes.

“Com muita alegria, em parceria com os diretores e professores, acolhemos os nossos estudantes. Conversamos com os pais e deixamos claro que vamos honrar a missão que nos foi confiada. Por isso, estamos muito felizes com o apoio que estamos tendo da nova gestão”, afirmou a secretária Celeida Chamão.

Os pais dos alunos também demonstraram satisfação pelo início do ano letivo. É o caso da autônoma Paola Karine Souza Martins. Ela revelou que se sente confortável em deixar suas filhas na escola municipal “Sandra Vargas”.

“Me sinto muito segura. A minha filha de 10 anos cresceu aqui e a outra também vai pelo mesmo caminho. A equipe tem profissionais competentes e que têm um carinho enorme pelas crianças. Amo demais essa escola”, afirmou.

O horário de aula nas unidades de ensino, conforme o calendário letivo, ficou estabelecido que o turno matutino funcionará das 7h às 11h30; o vespertino das 13h às 17h30 e o Integral/Fundamental será das 7h30 às 16h30.

