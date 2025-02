Cachoeiro não terá programação de Carnaval em 2025

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), informa que não será possível realizar o Carnaval 2025 no município. Nesse sentido, a decisão se deve à falta de tempo hábil para concluir os trâmites licitatórios. Esses trâmites garantem um evento organizado, seguro e com a qualidade que a população merece.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Larissa Patrão, destacou a importância do Carnaval na questão cultural e econômica do município. No entanto, ela frisou que o compromisso da atual administração é com a transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

“Sem o devido processo legal e planejamento adequado, não poderíamos assegurar uma festa à altura da expectativa dos cachoeirenses. Desde já, reafirmamos nosso empenho em fortalecer e valorizar a cultura da nossa cidade. Seguiremos trabalhando para que, nos próximos anos, possamos planejar e realizar eventos carnavalescos que celebrem nossa identidade e nossa história. Tudo isso com a devida estrutura e respeito à nossa comunidade”, afirmou a secretária.

1º Carnapet mantido

Apesar de Cachoeiro não ter programação de Carnaval para este ano, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo manteve a realização do 1º CarnaPet Cachoeiro Pet Friendly. O evento, que estava marcado para a Praça Jerônimo Monteiro, foi transferido para a Praça de Fátima, na Beira Rio. Ele será realizado dentro das atividades da Avenida de Lazer, no dia 23 (domingo), às 9h.

O 1º Carnapet de Cachoeiro promete muita animação. Será uma festa pensada especialmente para aqueles que gostam se divertir na companhia dos seus bichinhos de estimação. Além disso, haverá um desfile com premiação para as melhores fantasias.

Já o Concurso de Marchinhas vai ocorrer no sábado à noite, no Espaço Cultural Casa Carmô, no bairro Independência. O evento faz parte do projeto CarnaCarmô – Invadindo a Capital Secreta, contemplado pelo edital da Lei Rubem Braga. O evento é realizado pela Semcult e propõe valorizar a tradição das marchinhas de carnaval em Cachoeiro de Itapemirim.

Além disso, traz também a personalidade que leva o nome do espaço cultural Casa Carmô, Carmosina Braga, irmã dos escritores Rubem Braga e Newton Braga. Ela foi a primeira mulher a dirigir um automóvel em Cachoeiro.