Cachoeiro realiza inscrições para Rei Momo e Rainha do Carnaval

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim está com inscrições abertas para candidatos a Rei Momo e Rainha do Carnaval. Os interessados podem mandar e-mail até às 23h59 do dia 23 de fevereiro, enviando ficha de inscrição, disponível no site da prefeitura, para [email protected].

As regras de cada concurso já foram publicadas, e o Edital para a escolha da Rainha está disponível no endereço eletrônico https://www.cachoeiro.es.gov.br/cp_edital/edital-03-2025-concurso-de-rainha-do-carnaval-2025/. Já o documento que norteará a escolha do Rei poderá ser encontrado em: https://www.cachoeiro.es.gov.br/cp_edital/edital-02-2025-concurso-de-rei-momo-do-carnaval-2025/.

Nos editais estão previstas todas as etapas do concurso de seleção, que incluirão envio de e-mail, de toda a documentação prevista, além da grande final, que será realizada dia 26 de fevereiro, a partir das 18h30, na Praça Jerônimo Monteiro.

Simpatia, desenvoltura, samba no pé e boa comunicação estarão entre os quesitos avaliados pelos jurados para a escolha dos representantes do Carnaval de Cachoeiro, que receberão um prêmio de R$ 2 mil.

Documentos importantes para a inscrição

RG;

C.P.F.;

Comprovante de residência;

Certidão Negativa Federal;

Link do site federal: http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir

Certidão Negativa Estadual ES:

Link do site estadual:

https://internet.sefaz.es.gov.br/agenciavirtual/area_publica/cnd/emissao.php

Certidão Negativa Municipal de Cachoeiro de Itapemirim;

Link do município de Cachoeiro de Itapemirim: https://gpi.cachoeiro.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=1b528238-2079-42be-b0b1- 1dc9a3659e1a

Certidão Negativa Trabalhista:

Link do site trabalhista: https://cndt- certidao.tst.jus.br/inicio.faces

Ficha de inscrição devidamente preenchida disponível, que se encontra no site www.cachoeiro.es.gov.br na aba transparência/editais