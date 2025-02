Café Literário marca lançamento de livro infantil em Vargem Alta

Neste sábado (22), acontece o lançamento do livro infantojuvenil ‘A Avó da Menina – Céu Azul’, da autora Silmara Callegari Sartori. O evento será um Café Literário aberto ao público, na Antiga Estação Ferroviária, no Centro de Vargem Alta, e contará com a participação da comunidade e das pessoas cujas histórias foram importantes para a construção da obra.

A obra propõe um resgate de memórias, trazendo costumes e aspectos da cultura do Espírito Santo, contadas em cenas discretas com linguagem poética e belas ilustrações. Por sugerir uma viagem pelas lembranças de infância, a autora escolheu apresentar seu lançamento em um Café Literário, a fim de proporcionar um momento de reencontro para aqueles que as vivenciaram e novas experiências aos mais jovens.

Durante o evento acontecerá a apresentação da obra, com leitura e declamação de alguns trechos, apresentação de músicas relacionadas ao tema e uma roda de conversa entre os convidados especiais.

O evento será aberto ao público adulto e infantil, com entrada gratuita, e contará com a participação especial da professora Solange Marisa Sartori, contadora de história, que emprestará sua voz às memórias escritas.

A obra é realizada com recursos do Fundo de Cultura do Estado (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

Serviço:

Data: 22/02 (sábado)

Horário: 10h

Local: Antiga Estação Ferroviária – R. Elizeu Gasparini, 8 – Vargem Alta, ES.

