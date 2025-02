Campeonato Paulista: confira datas e horários das quartas de finais

Estão definidas as datas das quartas de finais do Campeonato Paulista 2025. Confrontos únicos definirão as partidas. Os mandos de campo são das equipes que terminaram na liderança, na primeira fase da competição.

Datas das quartas

O primeiro joga das quartas será entre o São Bernado e Palmeiras, no sábado (1º), às 20h30, no Primeiro de Maio.

Dois jogos acontecerão no domingo (2). O Corinthians tenta avançar para a semi enfrentando o Mirassol, na Neo Química Arena, às 18h30. Já o Santos conta com Neymar para encarar o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, às 20h45.

Por fim, na segunda (3), o São Paulo e o Novorizontino se enfrentam no Morumbis, às 20h, em busca da última vaga para a semifinal.

Leia também: Messi vai voltar para o Barcelona, afirma jornalista