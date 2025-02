Messi vai voltar para o Barcelona, afirma jornalista

De acordo com o jornalista venezuelano Álex Candal, da Unión Radio 90.3 FM, Lionel Messi, um dos nomes mais importantes do futebol mundial, vai voltar a jogar pelo Barcelona.

Segundo informações do portal on-line onefootball, os dirigentes do clube catalão estão se preparando para formalizar a possibilidade da volta do craque. Ainda de acordo com as fontes, o desejo do Barça é trazer o camisa 10 já na janela de verão europeu.

Messi no Barcelona

Em 2021, Lionel Messi encerrou sua vitoriosa passagem pelo Barcelona de maneira bem melancólica. Ainda assim, o camisa 10 argentino é o maior jogador do clube, com mais 670 gols e 35 títulos conquistados, em mais de 15 anos.

Entre as conquistas estão dez La Ligas (Campeonato Espanhol), quatro Ligas dos Campeões da UEFA e sete Copas do Rei.

