Campeonato Paulista: saiba onde assistir Palmeiras x São Paulo

Neste domingo (16), tem clássico Choque-Rei. Palmeiras e São Paulo duelam pela décima rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque, em São Paulo, às 18h30. Todavia, onde assistir Palmeiras e São Paulo ao vivo?

A transmissão de Palmeiras e São Paulo será pela Record (TV aberta), pela CazéTV (Youtube), pelos Nosso Futebol+ e do Zapping (streamings).

Como chegam os times?

Na última rodada, o Palmeiras vez sua parte e venceu o Inter de Limeira por 3 a 0, mas, ainda assim, segue fora da zona de classificação do Grupo D, com 16 pontos.

Já a situação do Tricolor Paulista é diferente. Apesar de não vencer os últimos jogos, o time comandado por Zubeldía está na liderança do Grupo C, com 15 pontos.

Onde assistir Palmeiras e São Paulo ao vivo?

Record (TV aberta)

CazéTV (Youtube)

Nosso Futebol+ e Zapping (streamings)

Prováveis escalações

PALMEIRAS : Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Goméz, Piquerez, Richard Rios, Emiliano Martinez (Anibal Moreno), Raphael Veiga, Mauricio, Facundo Torres e Estevão.

: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Goméz, Piquerez, Richard Rios, Emiliano Martinez (Anibal Moreno), Raphael Veiga, Mauricio, Facundo Torres e Estevão. SÃO PAULO: Rafael (Jandrei); Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco, Enzo Díaz, Alisson, Pablo Maia, Oscar, Luciano, Lucas Moura e Calleri.

