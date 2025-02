Campeonato Paulista: saiba onde assistir Portuguesa e Corinthians

Neste sábado (15) o embalado Corinthians enfrenta a Portuguesa pelo Campeonato Paulista. A bola vai rolar pela 10ª, no Mercado Livre Arena Pacaembu, a partir das 18h30. Mas, afinal, onde assistir Portuguesa e Corinthians ao vivo?

Para quem quiser assistir, a transmissão vai ser realizada pelas Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV (streamings).

Como chegam as equipes?

O Timão chega para o confronto empolgado depois de vencer o Santos, de Neymar, por 2 a 1, em casa. Desse modo, o Corinthians segue tenho a melhor campanha da competição e lidera o Grupo A com 25 pontos.

A Portuguesa, por outro lado, ainda briga por uma vaga na fase mata-mata e, atualmente, ocupa a vice-liderança do Grupo B, com dez pontos. Em seu último confronto, a Lusa empatou com o Água Santa, em Diadema.

Prováveis escalações

Portuguesa: Rafael Santos; Alex Silva (Talles), Eduardo Biazus, Alex Nascimento (Gustavo Henrique) e Lucas Hipólito; Tauã, Hudson e Cristiano; Jajá, Maceió e Renan Peixoto.

Técnico: Cauan de Almeida.

Rafael Santos; Alex Silva (Talles), Eduardo Biazus, Alex Nascimento (Gustavo Henrique) e Lucas Hipólito; Tauã, Hudson e Cristiano; Jajá, Maceió e Renan Peixoto. Cauan de Almeida. Corinthians: Hugo Souza; Léo Mana, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Alex Santana (Raniele), Ryan, Carrillo e Talles Magno; Romero e Pedro Raul (Héctor Hernández).

Técnico: Ramón Díaz.

Onde assistir Portuguesa e Corinthians ao vivo?

Uol Play

Nosso Futebol

Zapping TV

Leia também: Valendo a liderança, Desportiva e Rio Branco-VN duelam no Capixabão