Campeonato Paulista: saiba onde assistir São Paulo e Mirassol ao vivo

São Paulo e Mirassol se enfrentam nessa quarta (5) pelo Campeonato Paulista. A partida vai compor a sétima rodada e será realizada No Morumbis, às 19h30 (horário de Brasília). Mas, afinal, onde assistir São Paulo e Mirassol ao vivo?

Quem quiser assistir, o jogo será transmitido pelo Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

O Tricolor Paulista está com 10 pontos e lidera o grupo C, apesar de vim de derrota para o Santos por 3 a 1.

Já o Mirassol o vice no grupo A, com 15 pontos, fazendo uma ótima campanha com cinco vitórias e uma derrota. O Leão vem embalado depois da vitória, na última rodada.

Onde assistir São Paulo x Mirassol?

Uol Play

Nosso Futebol

Zapping TV

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Pablo Maia e Alisson; Lucas, Luciano e Oscar; Calleri.

Técnico: Luis Zubeldía .

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, David Braz e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Chico Kim, Negueba e Iury Castilho.

Técnico: Eduardo Barroca.

