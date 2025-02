Capixaba disputa Circuito Sul-Americano de Longboard 2025

O capixaba Alexandre Escobar está pronto para encarar a primeira etapa do Circuito Sul-Americano de Longboard da World Surf League (WSL) 2025.

O Uruguay Longboard Festival tem início nesta quarta-feira (19) e segue até o próximo domingo (23), na Playa Bikini, em Manantiales.

Alexandre Escobar é contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e vai iniciar sua campanha para defender o título conquistado em 2024.

“Primeira etapa, início do Circuito Sul-Americano, o circuito que fui campeão no ano passado. Então, estou bem animado, bem feliz, treinei bastante esses últimos dias. Espero conseguir já começar o ano com o pé direito, com um bom resultado. Se Deus quiser, trazer mais um título e uma vitória para casa”, disse Escobar.

Circuito Sul-Americano

A competição tem um grande peso para os atletas da modalidade, porque classifica para o Circuito Mundial. Dessa forma, o Circuito Sul-Americano contará com três etapas: a primeira no Uruguai, seguida da etapa de Saquarema, no Brasil, onde Alexandre foi campeão em 2024, e a última etapa no Peru.

Com os títulos conquistados na temporada passada, Alexandre Escobar também foi eleito melhor atleta do ano na modalidade longboard pelo prêmio “Melhores do Esporte 2024”, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Bolsa Atleta



O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).