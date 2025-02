Capixabas brilham na Seletiva Nacional e Grand Slam de Taekwondo

O Espírito Santo foi bem representado na Seletiva Nacional Aberta e no Grand Slam de Taekwondo, realizados na Arena Carioca 01, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Em síntese, os atletas capixabas garantiram um total de 18 medalhas, sendo nove pratas, três ouros e seis bronzes. Os eventos chegaram ao fim no último domingo (23).

De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), parte dos lutadores contou com o apoio do programa Vai Atleta. Além do mais, os medalhistas Pedro Alves, Fillipe Almeida e João Vitor Gomes são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, também da Sesport.

Além disso, entre os destaques da competição, Pedro Alves e Mikaela Oliveira, que representaram o Brasil na Olimpíada de Paris 2024, subiram ao pódio no Grand Slam.

Desse modo, Pedro Alves conquistou a medalha de ouro na categoria adulta acima de 87kg e garantiu a titularidade na seleção brasileira sênior. Em contrapartida, Mikaela Oliveira ficou com a prata na categoria adulta feminina até 73kg e passa a integrar a equipe reserva da seleção brasileira adulta.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Em outras palavras, com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

QUADRO DE MEDALHAS

Seletiva Nacional Aberta

PRATA – Andrezza Lube Dias de Carvalho no Poomsae reconhecido individual feminino até 30 anos

PRATA – Isaac Akira Proux Correa (kyorugui, Cadete masc até 41 kg)

PRATA – Nicolas Rodrigues Magalhães (kyorugui, Adulto masc até 54kg)

BRONZE – Lisa Maria Menezes Rozindo (kyorugui, Cadete fem até 37kg)

Grand Slam 2025

OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Pedro Arthur Alves de Jesus (adulto masc acima de 87kg)

OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Luís Antônio de Mattos Silva (master 3 masc até 74kg)

OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Ebson Pereira dos Santos (cadete masc até 61kg)

PRATA – Pedro Paulo Francelino (master 6 masc até 68kg)

PRATA – Pedro Paulo Francelino (Poomsae reconhecido individual masc até 65 anos)

PRATA – Antônio José Barbosa de Oliveira (master 4 masc até 80kg)

PRATA – João Vitor Gomes Pereira Machado (adulto masc até 63kg)

PRATA – Mikaela Oliveira dos Santos (adulto fem até 73kg)

PRATA – Manuela Pinheiro Pertel (infantil fem até 40kg)

BRONZE – Breno Monteiro Rocha (cadete masc até 37kg)

BRONZE – Luis Guilherme de Jesus Cardoso (cadete masc até 53kg)

BRONZE – Andrezza Lube Dias Carvalho (Poomsae reconhecido até 30 anos)

BRONZE – Fillipe Almeida (adulto masc até 68kg)

BRONZE – Julia Pinheiro Pertel (juvenil fem até 59kg)