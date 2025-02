Carro colide com poste em avenida de Cachoeiro

Na madrugada deste domingo (2), por volta das 2h40, um carro colidiu com um poste próximo ao Armando Pneus, na Avenida Aristides Campos, bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações preliminares, o motorista foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital.

Até o fechamento desta matéria, não há informações sobre o estado de saúde do motorista. A matéria será atualizada assim que houverem mais informações.

Leia também: Urgente! Acidente deixa duas pessoas mortas na BR-101, em Cachoeiro

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui