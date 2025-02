Urgente! Acidente deixa duas pessoas mortas na BR-101, em Cachoeiro

Na madrugada deste domingo (2), por volta de 1h, ocorreu um grave acidente envolvendo um carro e uma moto na Rodovia BR-101, na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Científica (PCIES), o acidente teve duas vítimas fatais, que morreram ainda no local do acidente. O corpo dos dois, um homem de 46 e uma mulher de 47 anos, foram encaminhados para Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e, aguarda mais informações sobre o acidente. Mais detalhes em instantes!

