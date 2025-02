Casagrande se reúne com presidente da Câmara dos Deputados

Brasília – Em meio à sua agenda na capital federal nesta terça-feira (18), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos). O encontro contou ainda com a presença do coordenador da Bancada Federal Capixaba, deputado Josias Da Vitória (PP).

Na reunião, foram discutidas pautas federativas de interesse do Espírito Santo, visando fortalecer o diálogo entre o Estado e o governo federal. Durante o encontro, Casagrande convidou Hugo Motta para uma visita ao Espírito Santo, onde ele poderá se reunir com representantes do setor produtivo e participar de um encontro na Assembleia Legislativa.

O objetivo é promover a troca de conhecimentos e reforçar parcerias estratégicas para o desenvolvimento capixaba.

