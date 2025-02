Cesan inaugura maior estação de tratamento de esgoto do ES nesta sexta

O governador Renato Casagrande e o presidente da Cesan, Munir Abud, inauguram a maior e mais moderna Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Espírito Santo nesta sexta-feira (21). A inauguração acontecerá em Vila Velha.

A ETE Araçás dobrará a capacidade de tratamento no município, de 400 para 900 litros por segundo. Isso possibilitará a extensão dos serviços de esgotamento sanitário para novos bairros. A solenidade será realizada às 8 horas, na rua Carlos Larica, s/n, bairro Guaranhuns, Vila Velha.

A nova unidade conta com equipamentos de última geração, incluindo um processador preliminar alemão e um sistema de detecção ultravioleta israelense. Além disso, possui mecanismos de aproveitamento do gás gerado no processo para secar a lama residual. E mais, um sistema de controle de odores com processos químicos e naturais.