Champions League: saiba onde assistir Benfica e Monaco ao vivo

Começam nesta terça-feira (18) as definições dos playoffs da Champions League. Benfica e Monaco se encaram no Estádio da Luz, em Lisboa, às 17h (horário de Brasília). Contudo, onde assistir a transmissão de Benfica e Monaco ao vivo?

Os torcedores poderão assistir o jogo pelo Space (TV fechada) e pela Max (streaming).

Como foi o jogo de ida?

No primeiro confronto, o Monaco perdeu, em casa, para o Benfica por 1 a 0. Com isso, a equipe de Portugal precisa de apenas um empate para avançar para as oitavas.

No entanto, se o Les Rouge et Blanc vencer por um gol de diferença, o confronto seguirá para prorrogação. Se o empate persistir, a partida irá para as penalidades. O time vencedor vai encarar o Barcelona ou o Liverpool nas oitavas de final da Champions.

Onde assistir a Benfica x Monaco ao vivo?

Canal Space (TV fechada)

Max (streaming)

Prováveis escalações

Benfica: Trubin; Barreiro, Otamendi, Antonio Silva, Álvaro Carreras; Florentino Luis, Aursnes, Kökcü; Schjelderup, Akturkoglu, Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Monaco: Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Diatta; Akliouche, Zakaria, Lamine Camara, Ben Seghir; Embolo; Biereth. Técnico: Adi Hutter.

Ficha técnica de Benfica x Monaco

Data: 18/02/2025

18/02/2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal Rodada: Playoffs da Champions League

