Comissões: bloco governista se fortalece na Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) testemunhou um movimento significativo em sua estrutura política na quarta-feira (12). Durante a sessão ordinária, quatro partidos – PSD, PP, PT e Psol – anunciaram sua adesão ao bloco governista, que já contava com Podemos, PSB, União, PSDB e PDT. Com essa nova configuração, o “blocão” governista agora soma 19 parlamentares, representando nove partidos diferentes.

Representação proporcional nas comissões

De acordo com o artigo 31 da Resolução 2.700/2009, a montagem dos colegiados da Assembleia deve garantir, na medida do possível, a representação proporcional das siglas políticas ou blocos parlamentares. Esse é o modelo que a Casa tem adotado, visando a assegurar que todos os partidos e blocos tenham participação nas comissões, de acordo com sua representatividade no Legislativo.

Lideranças se Manifestam

O líder do governo na Ales, Vandinho Leite (PSDB), destacou a importância desse movimento, que promove “sustentação importante ao governo”. Segundo ele, o objetivo principal é o diálogo no fechamento das comissões e dos debates internos, mas a adesão dos novos partidos também garante “tranquilidade” ao governo Casagrande, já que o bloco passa a ter quase dois terços dos parlamentares da Casa.

Oposição e Parlamentar Independente

Em contrapartida, o outro bloco parlamentar existente na Ales é composto por PL, Republicanos e PRD, reunindo 10 membros. Além dos dois blocos, o deputado Fábio Duarte, do partido Rede, recém-empossado, atua como parlamentar independente.

Próximos Passos

Com a formação dos blocos definida, os deputados devem se concentrar na composição das 18 comissões permanentes da Casa. A representação proporcional dos partidos e blocos nessas comissões é fundamental para garantir a participação de todas as forças políticas nas discussões e decisões da Ales.