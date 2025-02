Como as empresas locais do Espírito Santo estão  se adaptando às tecnologias modernas

O constante avanço da tecnologia tem causado impactos significativos na forma como as empresas operam. No Brasil, essa mudança é sentida principalmente em localidades que possuem atividades econômicas fortes, como é o caso do estado do Espírito Santo. Amplamente conhecido por ter uma economia bastante diversa e com perspectivas de crescimento, o Espírito Santo conta com uma economia pautada em diversas áreas, como indústria, mineração, agronegócio e serviços. Neste sentido, a tecnologia tem impactado no desenvolvimento destes negócios, principalmente por aspectos causados pela digitalização, pela automação e pelo uso da inteligência artificial, que está cada vez mais presente. Saiba mais detalhes sobre isso a seguir.

Transformação digital: uma realidade que veio para ficar

Hoje, é impossível ser competitivo no contexto mundial sem contar com elementos que bebam da fonte da transformação digital. Nesta linha, pequenos e grandes negócios têm enxergado, cada vez mais, a necessidade de investir fortemente na digitalização de seus processos. Isso se dá de diversas formas, desde a adoção de sistemas de gestão integrada até as plataformas virtuais pensadas para expandir suas operações (como canais de ecommerce, por exemplo).

Um aspecto que impactou diretamente nisso foi a pandemia de COVID-19, que fez com que as empresas precisassem acelerar seus processos de transição para o ambiente digital, adaptando seus modelos de trabalho e investindo em soluções para atender as necessidades que o momento trazia.

Espírito Santo: setores sentem na pele a transformação digital

No Espírito Santo, o segmento da indústria tem incorporado cada vez mais a automação e o uso da internet para otimizar processos. As empresas, especialmente de setores metalúrgicos e de celulose, utilizam estes recursos para monitorarem seus equipamentos, além de reduzirem custos operacionais. Nesta mesma linha, a mineração também se benéfica da tecnologia, especialmente por disponibilizar monitoramentos remotos que garantem mais produtividade e segurança.

Em um caminho parecido, o agronegócio também sente diretamente o uso das tecnologias no Espírito Santo. Por lá, produtores de café, por exemplo, adotam drones para monitorarem suas plantações, além de sensores para irrigação e plataformas digitais para acompanhar a gestão de sua produção. Esse tipo de inovação permite uma maior previsibilidade e, consequentemente, uma redução significativa de custos. Esse processo torna o setor cada vez mais moderno e eficiente. Por falar em negócios, nos últimos anos, diversos segmentos têm surgido e, com o tempo, ganhado espaço na economia local e nacional, principalmente graças a tecnologia. É o caso dos streamings, dos jogos online, das apostas ficha online e até mesmo da própria Inteligência Artificial.

Outro setor fortemente impactado é o comércio. Seja nos grandes ou nos pequenos negócios, este segmento tem investido fortemente no uso de redes sociais, plataformas de marketing digital e de automação de atendimento. Além de impulsionar as vendas, estes recursos contribuem para que as empresas do ramo tenham seus processos simplificados ao mesmo tempo em que o consumidor conta com uma experiência ainda mais positiva e rápida para seu atendimento.

Desafios e oportunidades

Apesar dos diversos pontos positivos, ainda existem aqueles que são oportunidades e devem ser vistos com atenção – e nunca deixados de lado. Apesar dos avanços, muitas organizações ainda enfrentam desafios na adaptação as novas tendências e tecnologias. Entre os principais fatores, está a falta de capacitação profissional e o custo elevado inicial para implementação. No entanto, as iniciativas públicas e privadas têm trabalhado fortemente no incentivo a inovação, tanto por meio de linhas de crédito e parcerias, quanto por meio da oferta de treinamentos e canais especializados no tema.

No estado do Espírito Santo, por exemplo, esse trabalho já vem ocorrendo. Além de investimentos públicos, também existem incubadoras que são verdadeiros “aceleradores” de Startups, contribuindo para o desenvolvimento econômico e para o surgimento de novos negócios, cada vez mais digitais.

Conclusão

O Espírito Santo não é o único estado do Brasil a sentir no seu dia a dia a ascensão das tecnologias no universo dos negócios. Ele é, no entanto, um verdadeiro retrato da realidade do país. Por lá, as empresas estão cada vez mais conscientes da necessidade de tecnologia para um crescimento sustentável. Embora os desafios existam, as oportunidades trazidas pelo processo tecnológico são diversas e permitem que os negócios locais se destaquem e alcancem novas pessoas e, consequentemente, novos patamares. O futuro da economia capixaba certamente será impactado pela inovação digital, o que pode tornar o estado uma verdadeira referência em todo o Brasil. Quem conseguir acompanhar esta evolução, tem grandes chances de conquistar muito sucesso.