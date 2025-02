Concurso da Assembleia Legislativa do ES deve ser publicado em março

O edital do concurso da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) deve ser publicado em março. A informação é do presidente da Casa, reeleito nesta segunda-feira (3), Marcelo Santos (União).

“Foi feito um ajuste final, possivelmente teremos ele publicado no mês de março. Também teremos a aposentadoria incentivada e alguns servidores vão participar. Isso abre novas vagas e mais para adiante talvez tenhamos mais algum concurso”, ressaltou.

O último concurso da Ales foi realizado em 2011, com 141 vagas para cargos de níveis médio e superior. O novo certame deve oferecer 35 vagas para os cargos de: Polícia Legislativa, Analista Legislativo, Consultor Legislativo.

Os salários iniciais para os aprovados no concurso podem variar de acordo com o cargo.