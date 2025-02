Condomínio logístico vai gerar 4 mil empregos em Cariacica

Cariacica continua se destacando como um polo estratégico para grandes investimentos no Espírito Santo. O anúncio mais recente é o do condomínio logístico da Log CP, empresa especializada na construção e administração de condomínios logísticos.

As obras, iniciadas em janeiro deste ano, estão sendo realizadas na Rodovia Almir Rodrigues Laranja, no bairro Padre Mathias, e têm previsão de entrega para dezembro.

Com uma Área Bruta Locável (ABL) de mais de 117 mil metros quadrados e um investimento total de R$ 82,7 milhões, o empreendimento promete movimentar a economia local, gerando cerca de quatro mil empregos diretos e indiretos.

“Quero anunciar mais um grande empreendimento chegando na cidade de Cariacica. Os grandes investimentos aqui não param! É um condomínio de galpões que vai gerar cerca de quatro mil empregos diretos e indiretos, onde haverá grandes empresas aqui na nossa cidade”, anunciou o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio.

Distrito Braspérola: outro grande investimento

Além do condomínio logístico, Cariacica também receberá um novo conceito de shopping center. O Distrito Braspérola será construído na área da antiga fábrica da Braspérola, no bairro Operário, às margens da BR-101. O empreendimento, que contará com cerca de 40 mil metros quadrados de área construída, terá 50 lojas, incluindo lojas-âncora, restaurantes e 1.200 vagas de estacionamento.

O projeto também inclui um parque de diversões, uma ampla área verde e outros espaços de lazer, reforçando o compromisso com a qualidade de vida e o bem-estar da população. Estima-se que o shopping gere cerca de três mil vagas de emprego, entre diretas e indiretas, e seja inaugurado em 18 meses após o início da construção.