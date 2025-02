Condutor embriagado causa acidente com vítima fatal em Kenendy

Um homem de 52 anos morreu após sofrer um grave acidente na localidade de Santa Maria, em Presidente Kennedy, na noite do último sábado (22).

A Polícia Militar informou que recebeu o chamado do Pronto Atendimento Municipal Michellini após a entrada de um homem vítima de um acidente de trânsito.

De acordo com o PA, a vítima chegou com vida, mas faleceu momentos depois. No hospital, os militares souberam que o homem que havia levado a vítima à unidade estava sentado em um banco do lado de fora.

Ele contou aos policiais que estava com a vítima em um aniversário quando saíram com mais duas pessoas. Ao chegarem a um determinado bairro, o condutor saiu do veículo, e ele assumiu o volante.

Ao desviar de um buraco, perdeu o controle do veículo, caiu em uma canaleta e atingiu uma cerca de arame farpado, cortando o braço da vítima, que estava com o membro para fora do carro.

Os outros ocupantes do veículo ajudaram a soltar o braço da vítima e a encaminharam ao hospital.

A Polícia Civil informou que agentes conduziram à Delegacia Regional de Itapemirim o suspeito de 39 anos, que dirigia o veículo no momento do acidente. Na delegacia, eles o autuaram em flagrante por conduzir um veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada devido à influência de álcool ou outra substância psicoativa que cause dependência, além de dirigir sem a devida habilitação ou permissão.

Após os procedimentos de praxe, as autoridades o encaminharam ao sistema prisional.

Leia também: Homem é preso com grande quantidade de drogas em Brejetuba